Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Rico aurait déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 30 juillet 2021 à 9h10 par G.d.S.S. mis à jour le 30 juillet 2021 à 9h14

Poussé vers la sortie par le PSG alors qu’il est désormais barré par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico aimerait beaucoup rebondir en Espagne.

Avec le recrutement de Gianluigi Donnarumma, la hiérarchie des gardiens est une nouvelle fois bouleversée au sein du PSG. Sergio Rico, qui était jusqu’ici la doublure de Keylor Navas depuis deux ans, est donc amené à quitter le Parc des Princes. Plusieurs points de chute ont été évoqués à son sujet, dont le LOSC, mais Rico pourrait finalement choisir un autre point de chute après le PSG…

Rico vers l’Espagne ?