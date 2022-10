Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un transfert de Kylian Mbappé ? Sergio Ramos calme tout le monde

Publié le 11 octobre 2022 à 23h15 - mis à jour le 11 octobre 2022 à 23h18

Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé fait grandement parler ces dernières heures, Sergio Ramos est sorti du silence dans ce dossier, tordant le cou aux rumeurs annonçant un départ de l'international qui est heureux au PSG selon l'ancien du Real Madrid.

Malgré une prolongation de contrat en mai dernier, Kylian Mbappé aurait déjà réclamé son départ. Selon plusieurs médias, l'attaquant du PSG souhaiterait être transféré lors du mercato d'hiver au mois de janvier, frustré du fait que certaines promesses n'aient pas été tenues. Après le nul contre Benfica (1-1), Sergio Ramos s'est prononcé sur ce dossier.

Mercato - PSG : Mbappé en colère, voilà quel était le plan de Luis Campos https://t.co/Vr5M2q7gyV pic.twitter.com/lPOgT0Y0Tr — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

«Il n'est pas parti la saison dernière, je ne crois pas aux rumeurs»

« La seule chose que je puisse dire, c’est que je suis très ami avec Kylian. Il est très heureux au quotidien. Il n’est pas parti l’an dernier, donc je ne crois pas aux rumeurs actuelles. Nous continuons à travailler et nous ne lisons pas les médias », lance le défenseur espagnol au micro de Canal+ avant de revenir sur la prestation du PSG contre le club lisboète.

Ramos déçu après le nul contre Benfica