Mercato - PSG : Sergio Ramos en danger, son successeur déjà identifié ?

En fin de contrat avec le PSG, Sergio Ramos n'est pas certain de rester à Paris la saison prochaine. Le club de la capitale réfléchirait à étrier son bail après ses dernières sortes décevantes. A en croire la presse italienne, la formation française aurait une idée de son remplaçant. Voici son identité.

Après Marco Verratti, Marquinhos pourrait être le prochain à prolonger son contrat avec le PSG. « Ma prolongation ? On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! » a déclaré l'international brésilien. D'autres joueurs ont entamé des discussions avec Luis Campos comme Presnel Kimpembe, Lionel Messi, mais aussi Sergio Ramos. Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG est optimiste dans ces dossiers, même s'il hésiterait encore à passer le cap avec le défenseur espagnol.

Sergio Ramos sur le départ ?

Selon les informations de L'Equipe, mais aussi de CBS Sports , le PSG n'est pas encore certain de prolonger le contrat de Sergio Ramos. Une nouvelle fois décevant face au RC Lens, le défenseur central n'a pas encore convaincu Luis Campos, qui demande bien mieux au vétéran avant d'avancer dans ce dossier.

Un défenseur central recherché cet été ?

Autrement dit, un départ de Sergio Ramos en fin de saison ne serait pas écarté. Un vide pourrait, alors, être laissé en défense centrale. Le PSG pourrait décider de le combler lors du prochain mercato estival, même si Christophe Galtier a apporté sa confiance à El Chadaille Bitshiabu en conférence de presse.

Le PSG ne lâche pas Skriniar