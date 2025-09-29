Mercato - PSG : Rupture confirmée avec un attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois décevant à la pointe de l'attaque du PSG samedi soir contre l'AJ Auxerre, Gonçalo Ramos continue d'être critiqué par les observateurs. Et certains réclament même un départ du buteur portugais, estimant qu'il n'avait tout simplement pas le niveau pour jouer au PSG.

Le PSG avait déboursé pas moins de 80M€ en 2023 pour recruter Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne. Problème : le buteur portugais peine encore aujourd'hui à rentabiliser une telle somme, et alors qu'il profite actuellement des blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour enchainer les matchs en tant que titulaire, Ramos déçoit avec le PSG.

« Ramos, je n'en peux plus » Walid Acherchour s'est lâché samedi soir au micro de RMC Sport sur le buteur portugais du PSG après la victoire contre Auxerre (2-0) : « Gonçalo Ramos est mauvais [...] Je ne veux pas mettre une pièce sur Gonçalo Ramos mais moi Ramos, je n'en peux plus », indique Acherchour, qui semble donc réclamer le départ du numéro 9 du PSG. Et il n'est pas le seul parmi les observateurs...