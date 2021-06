Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Messi… Ce témoignage lourd de sens sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 15 juin 2021 à 0h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé est annoncé du côté du Real Madrid notamment, l’avenir de l’attaquant du PSG semble s’écrire en pointillés au sein du club de la capitale. Cependant, tout n’est pas encore dicté dans ce feuilleton selon Gary Lineker.

Et si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG au cours du mercato estival ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Paris Saint-Germain, l’attaquant du PSG aurait toujours des chances de rejoindre le Real Madrid malgré la crise financière et les difficultés économiques rencontrées par le club merengue. D’autant plus que les semaines passent et qu’aucune prolongation de contrat au PSG ne semble se dessiner. Invité à s’exprimer sur la situation en conférence de presse ces dernières heures, Mbappé a souhaité botter en touche en faisant passer le message suivant. « Cela ne m'intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c'est l'équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe ». Étant appelé à succéder à Cristiano Ronaldo et à Lionel Messi lors de la décennie en cours, Kylian Mbappé a toutes les qualités nécessaires pour être dans le sillage du Portugais selon Gary Lineker qui s’est néanmoins posé des questions sur le bienfondé d’un départ du PSG.

L’incertitude Real Madrid soulevée par Lineker !