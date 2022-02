Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Rüdiger !

Publié le 25 février 2022 à 11h15 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger serait dans le viseur du PSG et d'autres clubs européens. Toutefois, l'international allemand n'aurait toujours pris aucune décision pour son avenir.

Arrivé l’été dernier libre de tout contrat, Sergio Ramos est de plus en plus considéré comme un échec. Le PSG aimerait donc encore se renforcer dans le secteur défensif en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, Leonardo aurait déjà exploré quelques options. Et comme lors du dernier mercato estival, il pourrait une nouvelle fois se tourner vers les joueurs libres cet été. En effet, le directeur sportif parisien serait intéressé par le profil d’Antonio Rüdiger. Néanmoins, Sky Sports annonçait il y a quelques jours que le défenseur de Chelsea pourrait bien s'orienter vers d’autres options que le PSG pour son avenir à cause du cas Mauricio Pochettino. Toutefois, rien ne serait encore joué dans le dossier.

Rüdiger n’a pas encore pris de décision pour son avenir