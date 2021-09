Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Révélation surprenante sur le nouveau salaire de Neymar !

Publié le 19 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Prolongé en avril dernier par le PSG, Neymar a bien évidemment conservé un salaire très confortable avec le club de la capitale. Mais ses revenus diminueraient au fil des ans… Explications.

« Ma prolongation a mis du temps. On a pris la meilleure des décisions pour tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de le dire que je suis heureux ici, à Paris et de jouer pour le PSG. Je me sens de mieux en mieux », avait lâché Neymar en juin dernier pour justifier sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, avec à la clé une saison supplémentaire en option quasi-automatique. L’attaquant brésilien a donc fixé son avenir au Parc des Princes, mais il pourrait gagner de moins en moins d’argent à mesure de l’avancée de ce nouveau contrat au PSG.

Un salaire dégressif pour Neymar

L’Equipe a expliqué samedi que le salaire de Neymar serait en réalité dégressif au PSG. En clair, la star brésilienne touche pour l’instant 30M€ nets par an au PSG avec cette prolongation, mais ce montant diminuera saison après saison. Une révélation pour le moins surprenante…