Mercato - PSG : Réunion au sommet, une offre va partir !

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani va quitter le club parisien deux ans après son arrivée. L’attaquant français pourrait s’engager en faveur de la Juventus, qui a prévu de rencontrer les représentants du club parisien cette semaine, afin de discuter des modalités de transfert du buteur.

Le mercato estival du PSG va être scruté avec attention. Si sur le plan des arrivées, Paris travaille toujours auprès de Bournemouth pour l’arrivée d’Illya Zabarnyi, c’est surtout sur le plan des départs que les dirigeants parisiens ont du pain sur la planche. En effet, au cours des derniers jours, le PSG s’est activé au niveau des ventes, et pourrait prochainement transférer Marco Asensio et Milan Skriniar à Fenerbahçe. Mais l’un des dossiers les plus importants du mercato concernera Randal Kolo Muani.