Mercato - PSG : Réunion au sommet confirmée pour Al-Khelaïfi !

Publié le 8 juin 2022 à 1h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais sur la sellette, Mauricio Pochettino reste néanmoins très serein quant à son avenir sur le banc du PSG et annonce une réunion décisive à venir avec son président, Nasser Al-Khelaïfi, pour statuer sur son cas personnel. Mais dans son discours, le technicien argentin n’affiche aucun doute.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité dès le mois de novembre dernier, la direction du PSG prévoit depuis un bon moment le départ de Mauricio Pochettino qui peine à donner satisfaction dans le contenu des matchs depuis sa nomination, en janvier 2021. Et en attendant de savoir quel entraîneur sera finalement nommé pour venir le remplacer au PSG, Pochettino a confirmé lundi dans l’émission Vaques Sagrades d’Esport 3 qu’il allait prochainement évoquer son avenir avec Nasser Al-Khelaïfi.

« Le président va bientôt expliquer son nouveau projet »