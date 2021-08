Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour l'avenir d'Ander Herrera !

Publié le 22 août 2021 à 0h45 par La rédaction

Souvent cité comme potentiel partant, Ander Herrera aurait convaincu le PSG de la garder au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino.

S'étant fixé comme objectif de vendre pour 180M€ comme il l’a promis à la DNCG, le PSG a des difficultés à trouver des portes de sortie pour les joueurs pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino. Les éléments les plus cités sont Mauro Icardi, Thilo Kehrer ou encore Ander Herrera. Mais les offres concrètes tardent à arriver sur le bureau des dirigeants parisiens. Ce qui pousse le coach argentin à devoir composer avec ces joueurs. Et l’un d’eux pourrait avoir fait changer d’avis le PSG…

Herrera joue et devient décisif