Mercato - PSG : «Retenez moi ou je m’en vais», Neymar se fait dézinguer

Axel Cornic

Alors que Kylian Mbappé et Lionel Messi cartonnent, Neymar connait un coup de mou depuis la Coupe du monde et commence à redevenir un problème au sein d’un Paris Saint-Germain avec qui ça n’a jamais vraiment collé. Il ne faut en effet pas oublier qu’il a souvent rêvé de partir et l’été dernier, la direction aurait bien aimé lui trouver une porte de sortie.

Où est passé le Neymar du début de saison ? Très performant, le Brésilien était l’une des attractions du PSG et s’était même mué en passer de génie, faisant également certains efforts défensifs pas habituels chez lui. Mais depuis la reprise, les choses vont beaucoup moins bien...

« Le juger sur le début de la saison, c’est avoir la mémoire courte »

Neymar déjoue avec le PSG et cela réveille forcément des vieux fantômes chez ses détracteurs. « Le juger sur le début de la saison, c’est avoir la mémoire courte » a lancé Jean-Michel Larqué, sur RMC Sport . « Il a fait un drôle de turbin depuis qu’il est arrivé au PSG. On ne va pas dénoncer ses frasques (…), les départs à chaque mercato d’été avec les “retenez moi ou je m’en vais” ».

« C’est certainement un joueur très doué, mais qui aura gâché une partie de sa carrière »