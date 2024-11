Mercato - PSG : Réponse cash, un prix de folie est réclamée pour ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le manque de réalisme offensif du PSG continue de faire parler. L'une des solutions évoquées pour résoudre ce problème concerne la possibilité de recruter un nouvel attaquant cet hiver. La piste menant à Viktor Gyökeres circule donc avec insistance, mais le Sporting CP sera intransigeant cet hiver. Ce sera 100M€ ou rien.

Après quatre journées, le PSG est virtuellement éliminé de la Ligue des Champions. 25e avec quatre points, le club de la capitale vient de s'incliner contre l'Atlético de Madrid (1-2) dans une rencontre qui a de nouveau mis en lumière les problème de finition du PSG. L'arrivée d'un buteur lors du mercato d'hiver pourrait ainsi résoudre ce problème. Et Viktor Gyökeres fait partie des pistes étudiées par le club parisien.

Le Sporting réclame 100M€ pour Gyökeres !

Cependant, pour recruter celui qui est devenu l'un des buteurs les plus en vue du Continent, il faudra y mettre le prix. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, le Sporting CP n'a aucune intention de se séparer de Viktor Gyökeres cet hiver. Il faut dire que se passer d'un joueur qui a inscrit 16 buts en 10 journées de Championnat, mais également 5 buts en 4 apparitions en Ligue des champions, ne sera pas facile à compenser en cours de saison. C'est la raison pour laquelle, le club lisboète n'écoutera aucune offre pour Viktor Gyökeres. Par conséquent, si un club veut s'attacher les services de l'attaquant suédois, il faudra faire sauter sa clause libératoire fixée à 100M€.

Un prix moins élevé l'été prochain ?

En revanche, le Sporting CP sera probablement moins exigeant en cas de transfert l'été prochain. Le club portugais sera plus ouvert à un transfert en fin de saison comme le souligne L'EQUIPE, ce qui pourra ainsi faire baisser le prix de Viktor Gyökeres, en dessous des 100M€. Une option qui serait d'ailleurs privilégiée par le joueur, qui préfère se laisser du temps afin de faire le bon choix pour son futur club.