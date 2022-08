Foot - Mercato - PSG

Recalé, Campos ne lâche rien pour ce transfert

Toujours dans l’optique de renforcer son effectif et notamment en défense, le Paris Saint-Germain vise Milan Skriniar. Alors que les discussions continuent depuis de nombreuses semaines, le directeur sportif de l’Inter ne souhaite pas vendre son défenseur. Pour autant, le PSG n'envisagerait pas de lâcher l’affaire et le joueur aurait même déjà des convenus des conditions personnelles avec le club de la capitale.

Désireux de renforcer sa défense, le PSG vise Milan Skriniar depuis plusieurs semaines. Alors que les discussions perdurent avec l’Inter, le club de la capitale continue d’y croire. Le défenseur milanais est à un an de la fin de son contrat mais le club italien ne souhaite pas vendre son joueur.

