Mercato : PSG, Real Madrid... Les vérités de Laurent Blanc sur le choix de Mbappé !

Publié le 30 mai 2022 à 21h00 par Dan Marciano

Ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc est revenu sur la prolongation de Kylian Mbappé. Le technicien a salué la décision de la star française de rester en Ligue 1, mais aussi de repousser les avances du Real Madrid. Même s'il est pleinement conscient que le joueur devrait rejoindre un championnat étranger à l'issue de son passage à Paris.

La prolongation de Kylian Mbappé continue de faire parler en France, mais aussi en Espagne. Lors d'une fête organisée à Madrid après la victoire en Ligue des champions, certains supporters de la Casa Blanca ont insulté le joueur, qui a pris la décision de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Un choix salué par Laurent Blanc, champion du monde 1998 et ancien entraîneur du club parisien. Le technicien est ravi de pouvoir observer Mbappé en Ligue 1 la saison prochaine.

« Profitons encore quelques temps d’avoir Kylian Mbappé dans notre championnat »