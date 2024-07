Mercato : PSG, Real Madrid… La surprise est totale pour ce crack

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé comme la grande priorité du PSG, Leny Yoro a fait le choix de rejoindre Manchester United après avoir, longtemps, donné sa priorité au Real Madrid. L'ancien défenseur du LOSC s'est engagé avec le club anglais pour cinq saisons. Mais selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, cette issue est assez inattendue. Il explique les raisons.

Le feuilleton Leny Yoro a connu plusieurs phases. Priorité du PSG pour renforcer la défense centrale, le défenseur lillois n’avait pas l’intention de se rendre à Paris. Pendant longtemps, le joueur français a privilégié un départ vers le Real Madrid, avant que Manchester United ne réponde aux demandes du LOSC. Pour 62M€, Yoro a finalement tenté le pari en Premier League. Une issue inattendue, notamment pour le journaliste Fabrizio Romano.

Mercato : Un crack recale le PSG, la raison est hallucinante https://t.co/jOI2Bf1rcc pic.twitter.com/g0BlOvjeDh — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Romano l'avoue, il est surpris

Dans des propos rapportés par Caught Offside, il a exprimé son ressenti sur ce dossier Yoro. « Honnêtement, oui (c'était surprenant). Pas dans les derniers jours, car depuis ce mardi, Manchester United a pu se mettre d'accord sur le montant avec Lille,. J'ai compris qu'ils entraient vraiment fort dans la course et avaient de bonnes chances de concrétiser leur projet. Félicitations à Manchester United, car entrer dans la course de cette manière et pouvoir conclure l'affaire en presque dix jours a été vraiment, vraiment fantastique, surprenant de manière positive » a déclaré Romano.

Le Real Madrid a laissé passer sa chance

Dans ce dossier, le Real Madrid a payé sa passivité. « Si vous me le demandiez en juin, en mai ou en avril, la réponse était absolument le Real Madrid. Et je pense que si vous demandiez à Leny Yoro à ce moment-là de l’année, c’était absolument le Real Madrid. Il voulait aller au Real Madrid, il était parfaitement d’accord avec le Real Madrid, son projet au Real Madrid était prêt. Yoro voulait réaliser son rêve d'aller au Real Madrid, mais au final, ils ne voulaient pas payer le même montant que Manchester United » a lâché Romano.