Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real, Barça… Une énorme décision a déjà été prise pour Pogba !

Publié le 23 septembre 2021 à 17h30 par B.C.

S’il décide de ne pas renouveler son bail avec Manchester United, Paul Pogba fera l’objet d’une énorme bataille l’année prochaine. Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus seraient notamment sur ses traces, mais en Catalogne, on affiche déjà une position très claire sur ce dossier.

Alors que son départ semblait inéluctable il y a encore plusieurs mois, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United lors du dernier mercato estival. L’international français a notamment été séduit par le recrutement de son club, qui est parvenu à s’attacher les services de Cristiano Ronaldo ou encore Raphaël Varane. Cependant, sa situation va encore faire parler dans les semaines à venir. En effet, Paul Pogba n’a pas prolongé son bail courant jusqu’à la fin de la saison et s’apprête à prendre une décision cruciale pour la suite de sa carrière. Les Red Devils espèrent quant à eux conserver leur champion du monde et pourraient lui proposer un nouveau contrat XXL pour le convaincre d’apposer sa signature sur un nouveau bail, mais de nombreuses options s’offrent à Pogba pour son avenir, et Mino Raiola devrait en profiter.

« Nous verrons ce qui se passe », prévient Raiola

L’agent de Paul Pogba n’a pas traîné avant de relancer le dossier. Il y a quelques jours, Raiola a en effet évoqué une possible prolongation du milieu de terrain à Manchester United, dans des propos accordés à Rai Sport : « Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qui se passe. » Mais Mino Raiola ne s’est pas contenté de cette sortie, puisqu’il a également ouvert la porte à un retour de Paul Pogba du côté de la Juventus, club qu’il a quitté à l’été 2016 : « Paul aime toujours Turin. Il y a une chance que Pogba revienne à la Juventus, oui, mais cela dépend aussi des plans de la Juventus. » Avec le départ de Cristiano Ronaldo, l’écurie turinoise est parvenue à alléger sa masse salariale, lui permettant d’envisager une arrivée de Paul Pogba, mais la concurrence s’annonce importante.

PSG, Real, Juve… Le Barça refuse la guerre des enchères