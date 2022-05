Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Wijnaldum… Le PSG veut se débarrasser de ces flops de l’été !

Publié le 13 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Durant le dernier mercato estival, le PSG a été très actif. Toutefois, les choix parisiens n’ont pas tous été payants. Et pour certains joueurs, l’aventure pourrait déjà s’arrêter là.

Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Nuno Mendes… L’été dernier, le PSG a réalisé un recrutement historique, sans trop dépenser d’ailleurs. Mauricio Pochettino a ainsi vu les stars s’accumuler dans son effectif et si on prédisait le meilleur au club de la capitale, cela n’a pas été le cas. D’un point de vue collectif, le PSG a déçu et individuellement, plusieurs recrues n’ont pas été à la hauteur. Cela a notamment été le cas avec Ramos et Wijnaldum, qui pourraient déjà prendre la porte de sortie.

Un an et puis s’en va ?