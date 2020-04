Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prêt à jouer un mauvais coup à Leonardo ?

Publié le 20 avril 2020 à 10h45 par D.M.

Le Milan AC voudrait conserver Gianluigi Donnarumma et aurait prévu de rencontrer son agent Mino Raiola une fois la crise sanitaire terminée. Le club milanais voudrait boucler ce dossier au plus vite et barrer la route des nombreux prétendants dont le PSG.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma reste toujours aussi incertain. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le portier italien n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Milan AC pour rallonger son bail. Les discussions auraient débuté depuis des mois, mais les deux parties tardent à trouver un terrain d'entente. Une situation compliquée pour Gianluigi Donnarumma qui figurerait par ailleurs sur les tablettes de nombreuses équipes européennes à l’instar du Real Madrid, du PSG ou encore de Chelsea. Le Milan AC en aurait pleinement conscience et voudrait boucler ce dossier au plus vite.

Réunion de la dernière chance entre Raiola et le Milan AC ?