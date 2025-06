Mercato - PSG : Qui doit absolument partir ?

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes ce lundi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pourrait se séparer de l'un de ses joueurs ayant soulevé la Ligue des Champions le 31 mai. Selon vous, quel protégé de Luis Enrique doit à tout prix prendre la porte à l'intersaison ? A vos votes !

En plus de Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et de Marco Asensio , le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pourrait enregistrer d'autres départs lors de ce mercato estival, qui a ouvert ses portes ce lundi. En effet, certains éléments de Luis Enrique n'ont pas réalisé une grande saison 2024-2025 sous les couleurs rouge et bleu, notamment Gonçalo Ramos ou encore Kang-In Lee. D'ailleurs, Pierre Ménès a milité indirectement pour que le PSG se sépare du Portugais.

«Ce n'est pas possible d'avoir un joueur comme ça»

« Sans vouloir donner l'impression de m'acharner une fois de plus. Je suis désolé de confirmer ce que je vis semaine après semaine : Gonçalo Ramos n'a pas le niveau de ce club. Il a une occasion sur un coup de pied arrêté de Vitinha quelques minutes avant de sortir, et c'est tout. Le reste, c'est même pas qu'il est mauvais, il est inexistant. Il n'est pas servi, mais s'il faut lui donner le ballon dans les 6 mètres pour qu'il marque un but, c'est très compliqué. Dans le système de jeu de Luis Enrique, ce n'est pas possible d'avoir un joueur comme ça : un joueur dont la participation au jeu est quasi-nulle, dont l'expression technique balle au pied est quasi-nulle. Je suis désolé, ce PSG est orphelin de Dembélé », a pesté Pierre Ménés via Face à Pierrot sur YouTube.

