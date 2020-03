Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qui devrait remplacer Thomas Tuchel ?

Publié le 6 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Visiblement, les jours de Thomas Tuchel au PSG seraient comptés. La question serait alors de savoir qui pourrait le remplacer au poste d’entraîneur.

Leonardo à peine revenu au PSG, le doute s’est immédiatement installé autour de l’avenir de Thomas Tuchel, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2021. L’Allemand doit donc faire avec les incertitudes et elles sont de plus en plus fortes. Alors que le parcours en Ligue des Champions devrait influencer l’avenir de Tuchel, il n’y aurait en réalité aucun débat. Selon les informations de Paris United, l’Allemand devrait faire ses valises à l’issue de la saison.

Quel entraîneur pour le PSG ?

Le poste d’entraîneur du PSG pourrait donc prochainement être vacant. Sur qui misera alors Leonardo pour prendre les commandes ? Plusieurs noms reviennent pour succéder à l’Allemand à l’instar de Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Diego Simeone, Xavi ou encore Pep Guardiola.



Alors, qui doit succéder à Thomas Tuchel ?