Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Thomas Tuchel serait déjà réglé !

Publié le 5 mars 2020 à 17h45 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Thomas Tuchel, le cas de l’entraîneur du PSG serait déjà acté.

Thomas Tuchel est sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG. Toutefois, ce n’est pas sûr que l’Allemand soit là la saison prochaine. Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses et un départ serait inévitable en cas de contre-performance en Ligue des Champions. Tuchel jouera donc gros face à Dortmund, mais un succès ne devrait pas forcément sauver le technicien.

Départ assuré ?

Ce jeudi, Paris United lâche une bombe concernant l’avenir de Thomas Tuchel au PSG. Finalement, tout serait très clair pour l’entraîneur allemand. Selon le média spécialisé, il serait quasiment acté que Tuchel quittera le PSG à la fin de la saison.