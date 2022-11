Mercato - PSG : Quatre ans après, Rabiot pourrait faire son retour

Axel Cornic

C’est un scénario incroyable, qui semble se préciser au fil des mois. En fin de contrat à la Juventus, Adrien Rabiot chercherait un nouveau club et pourrait vraisemblablement revenir à la source, en retrouvant son club formateur du Paris Saint-Germain. Dans son entourage proche c’est en tout cas ce qu’on aimerait voir, alors que le milieu de 27 ans aurait plutôt le regard tourné vers la Premier League.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football français lors de ses débuts, Adrien Rabiot s’est quelque peu perdu. Son départ du PSG et le Covid-19 ne lui ont pas offert une grande stabilité et c’est seulement depuis quelques mois que l’on voit son véritable niveau au la Juventus. Mais ça ne devrait pas durer longtemps.

Un départ inévitable ?

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , il serait très compliqué de voir Rabiot signer un nouveau contrat à la Juventus. Il émarge déjà à près de 7M€ et réclamerait plus pour prolonger, ce qui semble être impossible pour les Bianconeri . « Est-ce que je vais rester ? Je ne sais pas encore et ce n’est pas le moment d’en parler » a récemment confié Rabiot, lors d’un entretien accordé à La Repubblica .

« Mes bonnes prestations m’aident pour peut-être aller ailleurs »

« Mes bonnes prestations m’aident pour peut-être aller ailleurs, mais aussi pour parler avec la Juventus » a continué l’international français, qui a profité des forfaits de Paul Pogba et de N’Golo Kanté pour devenir un titulaire indiscutable au Qatar. Véronique Rabiot, sa mère et agent, aimerait le voir retrouver son ancien club du PSG. Il faudra toutefois convaincre Adrien, qui aimerait découvrir la Premier League du côté de Chelsea.

« La Juventus aurait dû prolonger son contrat il y a des mois déjà ! »