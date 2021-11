Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Pogba est envoyé au Real Madrid... avec Mbappé et Haaland !

Publié le 12 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Paul Pogba, Steve McManaman le verrait bien au Real Madrid aux côtés de Kylian Mbappé et Erling Haaland.

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba a de grandes chances de quitter Manchester United libre en fin de saison. Et pour cause, la situation semble tendue en interne entre Mino Raiola et la direction des Red Devils . Et les clubs intéressés ne manquent pas puisque le PSG, mais également le Real Madrid sont à l'affût. Steve McManaman imagine d'ailleurs très bien Paul Pogba au Real Madrid avec Kylian Mbappé et Erling Haaland.

«Pour le Real Madrid, ce serait une opération facile»