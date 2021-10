Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Leo Messi est envoyé à... l'ASSE !

Publié le 17 octobre 2021 à 7h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Interrogé sur la signature de La Pulga à Paris, la légende des Verts, Oswaldo Piazza, a confié qu'elle aurait préféré le voir signer à l'ASSE.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'a pas réussi à prolonger avec le FC Barcelone. Ainsi, le PSG a profité de l'aubaine pour le recruter gratuitement cet été. Légende des Verts , Oswaldo Piazza a réagi à la signature de Lionel Messi au PSG. Et comme il l'a reconnu lui-même, il aurait voulu voir La Pulga rejoindre l'ASSE, plutôt que le club parisien.

«J'aurais préféré que Lionel Messi porte le maillot de Saint-Etienne»