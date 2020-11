Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand ce joueur réclamé par Tuchel est incité à snober le PSG…

Publié le 20 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Demande spéciale de Thomas Tuchel, David Alaba pourrait ne pas rejoindre le PSG au vu de l’intérêt concret du Real Madrid. Cependant, Jérôme Boateng espère qu’il choisira de prolonger au Bayern Munich.

Alors que le départ de Thiago Silva se profilait, Thomas Tuchel aurait demandé à Leonardo de tenter le tout pour le tout afin de recruter David Alaba au début du mois d’août selon Sport BILD . Finalement, l’Autrichien est resté au Bayern Munich où son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison. Le PSG serait toujours sur les rangs, à l’instar du Real Madrid, de Manchester City et de la Juventus entre autres. Coéquipier et ami d’Alaba, Jérôme Boateng lui a demandé de suivre son coeur tout en l’orientant vers le Bayern Munich.

« J’espère pour le FC Bayern qu'il restera »