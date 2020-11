Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé est inévitable ?

Publié le 20 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

À en croire Youri Djorkaeff, ancien attaquant du PSG, Kylian Mbappé finira bien par quitter le club de la capitale. Mais il espère le voir soulever la Ligue des Champions avant cette échéance.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé conserve une cote intacte sur le marché des transferts puisque le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore Manchester City lorgneraient sur l’attaquant français de 21 ans. Et en attendant de voir si Mbappé partira l’été prochain, les observateurs français espèrent le voir enfin remporter la Ligue des Champions avec le PSG. C’est le cas de Youri Djorkaeff, ancien attaquant parisien, qui a évoqué le sujet Mbappé sur Europe 1.

« Bien sûr qu’à un moment donné, il partira »