Mercato - Barcelone : Quand Bartomeu confirme un problème Messi…

Publié le 30 janvier 2020 à 2h10 par La rédaction

Le président du FC Barcelone s'est exprimé sur le dossier Messi. Décryptage.

A l'occasion d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , Josep Maria Bartomeu s'est exprimé sur la situation de Lionel Messi : « Il a un contrat jusqu’en 2021, notre objectif est qu’il prenne sa retraite au Barça et il devra être prolongé. Il lui reste beaucoup à faire et à nous montrer. Par conséquent, il ne mettra pas fin à sa carrière en 2021, et il faudra bien sûr le prolonger quand il le voudra pour qu’il finisse au Barça. Il n'y a pas de craintes à avoir (pour l'avenir de Messi, NDLR). Il l'a déjà dit. C'est l'équipe de sa vie où il a fait toute sa carrière et il doit terminer sa carrière ici quand il le veut ».

Il confirme que Messi n'a pas l'intention de prolonger en l'état

Comment comprendre cette réponse du président catalan ? Il s'inscrit totalement dans le discours rassurant tenu par le club depuis plusieurs mois. Pour autant, il confirme également entre les lignes que le joueur n'a pas pour l'instant accepté d'ouvrir une discussion dans ce cadre. Et de facto, il confirme donc l'existence d'un problème Messi, puisque l'été prochain, l'Argentin n'aura plus qu'un an de contrat…