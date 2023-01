Mercato : Poussé vers la sortie par le PSG, il reçoit un terrible message de son entraineur

La rédaction

Peu en réussite ces derniers temps avec le PSG, le latéral gauche espagnol Juan Bernat est loin d’être indispensable aujourd'hui. Alors que Theo Hernandez pourrait lui prendre sa place et le pousser vers la sortie, le défenseur de 29 ans a reçu un terrible message de Christophe Galtier.

Elle est loin l’époque où Juan Bernat était quasiment un élément clé de l’effectif du PSG. Le joueur, visiblement en manque de confiance et de condition physique, a été promu titulaire au poste d’arrière gauche lors de la blessure de Nuno Mendes. Ce dernier étant de retour, Juan Bernat devrait retrouver le banc des remplaçants. D'ailleurs, en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier s'est enflammé pour le retour de blessure de son concurrent portugais.

Juan Bernat en danger ?

« Le retour de Nuno Mendes ? Juan Bernat se trouvant seul au poste, il fallait gérer sa charge de travail. Ce sont deux joueurs différents. Nuno est très intense et vertical, Juan aime les petits espaces. On est à la recherche d'intensité et de verticalité, ce qu'on a perdu ces dernières semaines » , a déclaré Christophe Galtier, qui laisse entendre que le profil de Juan Bernat ne lui convient pas. Et pour ne pas arranger les affaires de ce dernier, le PSG souhaiterait le remplacer par Theo Hernandez.

Théo Hernandez en approche ?