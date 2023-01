Mercato : Mbappé a réclamé un renfort, l'entraineur du PSG lui répond

Amadou Diawara

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait réclamé un nouveau numéro 9 à sa direction, et ce, pour ne pas avoir à évoluer dans ce rôle. Alors que son numéro 7 n'a pas obtenu gain de cause, Christophe Galtier a pris position sur ce dossier.

Contre toute attente, Kylian Mbappé a prolongé son contrat de trois saisons avec le PSG, plutôt que de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à l'été 2022. Après avoir paraphé un nouveau bail à Paris, le numéro 7 rouge et bleu aurait fait une énorme requête à sa direction.

«A partir du moment où j'ai Neymar, Mbappé et Messi...»

En effet, Kylian Mbappé aurait demandé aux hautes sphères du PSG de recruter un nouveau buteur de fixation, et ce, pour qu'il puisse évoluer en soutien derrière lui, et non, endosser ce rôle de pivot. Toutefois, Luis Campos n'a pas réussi à remplir cette mission. Dans ces conditions, Kylian Mbappé est contraint de jouer à la pointe de l'attaque de Christophe Galtier. Et l'entraineur du PSG est bien conscient qu'il n'a pas le profil pour être imposant dans le jeu aérien, ce qui se ressent dans le jeu de son équipe.

«... on ne va pas mettre des centres aériens dans la surface»