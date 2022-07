Foot - Mercato - PSG

PSG : Poussé au transfert, Kurzawa a enfin une porte de sortie

Publié le 25 juillet à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 25 juillet à 10h31

Plus que jamais poussé vers la sortie par le PSG alors qu’il n’entre plus du tout dans les plans de sa direction depuis maintenant un bon moment, Layvin Kurzawa peine à susciter de l’intérêt sur le marché. Et il semblerait qu’un club de Ligue 1 soit prêt à tenter le pari avec le latéral gauche français…

Ça s’active au PSG en cette période de mercato estival ! Le club de la capitale a déjà bouclé deux recrues avec Vitinha et Hugo Ekitike, et Luis Campos semble même proche de boucler deux autres transferts dans les jours à venir avec Nordi Mukiele (RB Leipzig) et Renato Sanches (LOSC). En revanche, c’est plus calme dans le sens des départs, et malgré la longue liste des indésirables dressée par la direction du PSG (Icardi, Rafinha, Ander Herrera, Draxler, Gueye, Kehrer, Diallo…), seul Georginio Wijnaldum semble proche de la sortie avec un vif intérêt de l’AS Rome. Mais qu’en est-il de Layvin Kurzawa, qui est lui aussi concerné par un départ du PSG ?

EXCLU @le10sport : Newcastle débarque pour Draxler !➡️ Prise de contact avec le PSG et les représentants du joueur➡️ Le PSG veut entre 20 et 30 M€➡️ Paris pousse clairement Draxler vers la sortie#Mercato #PSG #Newcastle #NUFCTransfers #nufcfans https://t.co/Soe491sGPU — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 24, 2022

Le calvaire de Kurzawa au PSG

Le latéral gauche de 29 ans, qui n’a disputé au total que 12 minutes la saison passée en match officiel avec le PSG (lors du Trophée des Champions face au LOSC, le 1er août 2021), se retrouve plus que jamais placardisé. Il avait été à cette époque question d’un départ vers l’OL, mais l’imposant salaire de Kurzawa, estimé à 500 000€ par mois, avait fait capoter le dossier et continue d’ailleurs à ce jour de freiner les ardeurs de ses éventuels prétendants sur le marché des transferts. Une situation relativement complexe à gérer pour le PSG, d’autant que Layvin Kurzawa est sous contrat jusqu’en 2024.

Une prolongation qui avait surpris

D’ailleurs, au moment où Leonardo avait décidé de prolonger Layvin Kurzawa en 2020 alors que l’ancien Monégasque avait déjà un temps de jeu très limité à cette époque, cette décision avait provoqué un grand étonnement chez l’ensemble des observateurs. Selon une information qui avait été rapportée par Le Figaro , Kurzawa lui-même se serait dit « surpris » par cette prolongation de contrat inattendue, autant de par sa durée que le salaire XXL qu’elle comprenait. Et ce fameux contrat bloque aujourd’hui l’international français, à moins que…

L’OGC Nice prêt à tenter le coup pour Kurzawa ?

Comme l’a révélé Foot Mercato dimanche soir, l’OGC Nice serait prêt à relancer Layvin Kurzawa, le club azuréen étant à la recherche d’une doublure pour suppléer Melvin Bard au poste de latéral gauche. Reste néanmoins à savoir si le club azuréen, qui dispose de moyens financiers plus conséquents depuis quelques années avec l’arrivées d’INEOS, sera néanmoins disposé à payer une majeure partie (voire l’intégralité) du salaire perçu par Kurzawa au PSG dans l’optique d’un éventuel prêt, ou s’il s’agirait d’un transfert sec.