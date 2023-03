Mercato - PSG : Pourquoi Paris va acter le départ de Messi

La rédaction

Alors que la direction du Paris Saint-Germain planche désormais activement sur un profond renouvellement de l’effectif, consciente qu’il doit être sérieusement rehaussé en quantité et qualité, il apparaît inéluctable qu’aucune offre de prolongation ne sera présentée à Lionel Messi. Et aucun revirement n’apparait envisageable aujourd’hui. Explication.

Ces dernières heures, les médias anglais, dont le tabloïd The Daily Mirror , annoncent que le Paris Saint-Germain, qui avait pourtant ouvert il y a plusieurs mois une négociation avec l’entourage du joueur, aurait décidé de mettre en suspens les discussions pour prolonger le contrat de Lionel Messi, pour l’instant libre en juin et qui dispose juste d’une clause pour une prolongation d’un an à sa propre discrétion. Selon le média britannique, la direction du club de la capitale craindrait de subir de nouvelles sanctions en Ligue des champions pour manquements envers le fair-play financier. Le contexte apparaît en fait réuni pour que le PSG ne prolonge pas le contrat de l’attaquant argentin.

Arrêter la MMN cet été pour permettre un vrai recrutement

En effet, après le nouvel échec flagrant en Ligue des champions, les décideurs parisiens ont réalisé qu’il ne pourrait pas gagner la Ligue des champions avec cet effectif. Pour avoir la marge de manœuvre financière pour le renforcer, il n’y a pas d’autres options que de mettre un terme à la MMN (Messi-Mbappe-Neymar), qui de toute façon s’avère un échec patent. Kylian Mbappe, bien sûr, n’est pas concerné. Le PSG ne le vendra pas à un an de la fin de son contrat et cherchera au contraire à le convaincre de s’inscrire durablement à Paris avec un projet remis à neuf. Neymar, lui, ne partira pas avant la fin de son contrat en juin 2027 : il a intégré qu’il n’aurait désormais aucun équivalent contractuel sur le marché européen et s’en tiendra à son bail jusqu’à son terme. Il ne reste donc que Lionel Messi, qui lui est libre cet été.

Messi est le seul à pouvoir partir…

Pour Paris, prolonger le contrat de Lionel Messi ne peut donc plus être une option, à moins de renoncer à rebâtir un vrai projet sportif. Dans ces conditions, il apparaît quasiment acté que le PSG ne cherchera pas à prolonger le contrat de l’attaquant argentin.