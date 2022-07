Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable retour de Rabiot prend forme

Publié le 3 juillet 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Ancien du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot pourrait faire son grand retour lors de ce mercato estival. Son contrat avec la Juventus se termine dans moins d’un an et sa mère et agente aurait commencé à recoller les morceaux avec le PSG, afin de poser les bases d’un éventuel transfert.

On s’était tant aimé. Avec Presnel Kimpembe et Alphonse Areola, il est l’un des seuls purs produits du centre de formation à s’être imposés au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI. Lancé dans le grand bain par Carlo Ancelotti en 2012, Adrien Rabiot a fait son petit chemin à Paris, mais cela n’a pas duré longtemps. Dès décembre 2018 des tensions se sont faites sentir, avec le milieu qui a finalement décidé de ne pas prolonger son contrat et donc quitter le PSG dans des circonstances assez controversées. Pourtant, les deux parties pourraient bien reprendre l’histoire là où elle s’était arrêtée...

Transferts - PSG : Un premier échec XXL se dessine pour le mercato de Campos https://t.co/uKI5uVOYiB pic.twitter.com/0xGDJSWgoK — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 3, 2022

Le clan Rabiot veut boucler un retour au PSG

Seulement quelques années plus tard, on pourrait bien assister à des retrouvailles assez improbables. Voilà plusieurs semaines déjà que la presse italienne parle d’une volonté de la part du clan Rabiot de faire la paix avec le PSG. Au début du mois de juin, Il Corriere dello Sport expliquait que Véronique Rabiot aurait tenté de relancer les contacts avec la nouvelle direction parisienne, avec le départ de Leonardo qui semble donc avoir été un évènement déclencheur.

Campos et Galtier sont favorables

Y est-elle arrivé pour autant ? Ce dimanche, Il Corriere dello Sport persiste avec la piste parisienne, expliquant qu’un retour d’Adrien Rabiot ne déplairait pas du tout à Luis Campos ainsi qu’à Christophe Galtier, le futur entraineur du Paris Saint-Germain. Le nouveau boss parisien verrait d’un très bon œil le retour au bercail d’un joueur formé au club, qui est également international parisien. Côté Galtier on semble apprécier son profil, puisque Rabiot connait très bien le PSG et surtout Marco Verratti, qui pourrait bien être son futur compère au milieu de terrain.

Pas d’échange avec Paredes au programme