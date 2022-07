Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 5M€ bientôt bouclé ?

Publié le 3 juillet 2022 à 13h45 par Hugo Ferreira

Désireux de faire oublier sa mauvaise saison, le LOSC compte se renforcer lors du mercato estival. Toutefois, il faudra également combler des départs. A l’approche de la fin de son contrat, Zeki Celik va notamment faire ses valises, et son remplaçant aurait d’ores et déjà été trouvé au Paris Saint-Germain, en la personne de Thierno Baldé.

Le mercato estival devrait être mouvementé pour le LOSC. Après avoir remporté le titre de champion de France, les Dogues n’ont pas réussi à confirmer, et ont fini à la 10ème place du classement de Ligue 1. Une contre-performance à laquelle Lille veut immédiatement remédier. Jocelyn Gourvennec a été remercié et Paulo Fonseca a pris sa place, mais d’autres changements devraient avoir lieu au sein de l’effectif. Il faudra notamment combler le départ de Zeki Celik, qui va signer à l’AS Roma.

Lille va perdre Celik

Après 4 saisons passées au LOSC, Zeki Celik va faire ses valises très prochainement. En effet, l’international turc sera libre de tout contrat en juin 2023, et les Dogues ne veulent pas le laisser partir gratuitement. Ainsi, un accord aurait été trouvé avec l’AS Roma, et le joueur de 25 ans va passer sa visite médicale aujourd’hui avant de s’engager, selon Fabrizio Romano. A la recherche de son successeur, Lille aurait une cible, au Paris Saint-Germain.

Thierno Baldé pour remplacer Celik

Le LOSC aurait identifié le successeur de Zeki Celik au Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Lille préparerait actuellement une offre de 5M€ afin de s’octroyer les services de Thierno Baldé. S’il n’a jamais eu sa chance avec le club de la capitale, l’arrière droit a obtenu du temps de jeu lors de son prêt au Havre cette saison, et pourrait désormais franchir une nouvelle étape dans sa carrière, à 20 ans.