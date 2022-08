Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour son attaque, Luis Campos a ciblé sa grande priorité

Publié le 6 août 2022 à 23h10 par Jules Kutos-Bertin

Hugo Ekitiké est arrivé mais le PSG n’a pas fini son mercato en attaque. Le club de la capitale cherche toujours des renforts et Luis Campos a ciblé un profil qu’il connaît parfaitement : Rafael Leao. Malgré la fermeté du Milan AC sur la situation du Portugais, le club de la capitale est décidé à boucler l’affaire.

Le PSG est loin d’avoir fini son mercato. Très récemment, Christophe Galtier envoyait un avertissement à ses dirigeants sur le nombre de recrues qu’il attendait : « Vous m'avez demandé combien, je vous réponds trois, après, je connais la difficulté du mercato et on est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour avoir une saine concurrence. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir le meilleur effectif ».

Le PSG cherche encore du renfort en attaque

Malgré la signature d’Hugo Ekitiké, Luis Campos cherche encore des renforts en attaque. Le club de la capitale sait qu’il a besoin d’étoffer son effectif et le nouveau conseiller sportif s’est déjà mis au travail. Et Campos a déjà une piste offensive en tête.

Il y a 3 ans, Rafael Leão devenait un nouveau joueur de l’AC Milan ! La suite ? Tout les milanistes la connaisse. @RafaeLeao7 🏄🏾‍♂️🌟 pic.twitter.com/hCt5tWxdhy — AC Milan - FR 🏆 (@AC_MilanFR) August 1, 2022

Rafael Leao reste la priorité