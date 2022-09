Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour oublier Mbappé, un coup a été tenté… au FC Nantes

Publié le 15 septembre 2022 à 22h30 par Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG aujourd’hui, dernièrement, un départ a souvent fait parler. Cela a notamment été le cas en 2021, moment où le Real Madrid avait notamment proposé 200M€. Si Mbappé est finalement resté, le PSG avait visiblement commencé à préparer la succession du Français.

Le PSG peut s’en réjouir, il a réussi à conserver Kylian Mbappé. Cela n’a pas été simple. Cet été, il a fallu faire de gros efforts pour convaincre le Français de prolonger et snober le Real Madrid. En 2021, le PSG avait également pris une grosse décision, fermant la porte pour Mbappé, refusant à cette occasion 200M€. Pourtant, un départ du crack de Bondy aurait pu intervenir à ce moment si l’on en croit les informations en provenance d’Allemagne expliquant que le PSG avait avancé certains pions dans l’optique de trouver le successeur de Kylian Mbappé.

L’option Kolo Muani

Et c’est au FC Nantes que le PSG aurait pu trouver son bonheur si Kylian Mbappé était venu à faire ses valises. A en croire Sport1 , le nom de Randal Kolo Muani était notamment coché. En 2021, l’Eintracht Francfort avait alors été mis en échec par Waldemar Kita. Plusieurs clubs avaient tenté d’en profiter que ce soit Fribourg, le Milan AC et donc le PSG. Comme expliqué par le média allemand, Kolo Muani était ainsi le possible successeur de Mbappé. Mais celui qui vient d’être appelé par Didier Deschamps en équipe de France a fini par rester au FC Nantes.

Direction Francfort