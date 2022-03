Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Neymar, tout est réglé !

Publié le 12 mars 2022 à 12h15 par A.M.

Malgré sa saison délicate, Neymar, dont le contrat au PSG court jusqu'en 2025, ne devrait pas quitter le club durant le prochain mercato estival.

Les conséquences de l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid risquent d'être nombreuses. Au sein de la direction, des changements pourraient intervenir tandis que l'avenir de Mauricio Pochettino est d'ores et déjà scellé. Mais dans l'effectif aussi ça pourrait bouger. Le départ de Kylian Mbappé, qui dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid, comme révélé par le10sport.com, ne semble plus faire de doute non plus. En revanche, pour les autres stars du vestiaires, ça ne devrait pas bouger.

Neymar va rester au PSG