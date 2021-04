Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Neymar, Leonardo fait durer le suspense…

Publié le 25 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur la situation de Neymar et de ce fait d’une potentielle officialisation au niveau de sa prolongation de contrat, Leonardo n’a rien affirmé, choisissant de faire passer les objectifs sportifs du PSG en priorité.

Contrairement à celle de Kylian Mbappé, la situation de Neymar semble être bien plus fluide au PSG. Comme le10sport.com vous l’a récemment souligné, un contrat liant le Brésilien au club parisien jusqu’en juin 2026 avec une année en option supplémentaire et des bonus en cas de victoire en Ligue des champions a été convenu entre le clan Neymar et la direction sportive du PSG menée par Leonardo. Néanmoins, ce dernier n’a pas voulu confirmer un accord au micro de Canal+ ni d’une imminente officialisation, préférant mettre l’accent sur la fin de saison à enjeu du Paris Saint-Germain.

« Il n’y a personne derrière nous, on est vraiment tranquilles »