Mercato - PSG : Pour Mbappé, Al-Khelaïfi peut compter sur ses bonnes relations

Publié le 18 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Ayant cultivé une bonne relation avec son homologue Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration du Bayern Munich, Nasser Al-Khelaïfi verrait une potentielle menace s’écarter pour Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG.

Président du PSG depuis l’été 2011, Nasser Al-Khelaïfi a pu nouer de belles relations avec ses homologues pendant ces 9 dernières années. C’est en effet le cas avec Florentino Pérez au Real Madrid ou encore avec Karl-Heinz Rummenigge qui n’est certes que président du conseil d’administration du Bayern Munich. Deux cadors européens qui pourraient sans surprise tenter de s’attacher les services du champion du monde tricolore Kylian Mbappé l’été prochain, moment où il ne restera qu’une année restante sur le contrat de l’attaquant du PSG s’il ne prolongeait pas son engagement d’ici-là. Alors que le Real Madrid cultiverait toujours du désir de recruter Mbappé, le Bayern Munich ne partagerait pas ce sentiment bien que le club bavarois apprécie particulièrement les joueurs français.

« Al-Khelaifi est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l'embêter sur ce sujet »