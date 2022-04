Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mauricio Pochettino touche à sa fin !

Publié le 9 avril 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Mauricio Pochettino ne devrait pas s'engager avec Manchester United. Pressenti pour occuper le poste d'entraîneur, l'actuel coach du PSG serait distancé par Erik Ten Hag.

Au PSG, c'est souvent les résultats obtenus en Ligue des champions, qui scellent l'avenir des techniciens. Et pour Mauricio Pochettino, l'élimination en huitième de finale de Ligue des champions pourrait avoir de lourdes conséquences sur son futur à Paris. Surtout que depuis le début de la saison, le technicien argentin déçoit ses dirigeants. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le mois de novembre, le cas Mauricio Pochettino est discuté en interne, en raison du visage décevant affiché par l'équipe. Lié au PSG jusqu'en 2023, l'ancien coach de Tottenham terminera la saison sans savoir s'il conservera son poste la saison prochaine. La tendance actuelle semble être à un départ durant l'intersaison, même si l'entraîneur annonce qu'aucune décision n'a encore été prise. « Si c'est possible de rester au PSG la saison prochaine ? Pour le moment, je ne discute pas de mon avenir avec les dirigeants du club. Il me reste un an de contrat, mais c'est important d'analyser avant de prendre une décision et après bien sûr, on respectera aussi la décision prise par le club pour le futur. Il se passera ce qu'il se passera » a confié Pochettino dimanche dernier. En cas de départ, il pourrait vite rebondir, notamment en Angleterre. Pays où une partie de sa famille vit encore. Depuis plusieurs mois, le nom de Pochettino est associé à Manchester United, qui cherche un remplaçant à Ralf Rangnick.

Pochettino devancé par Ten Hag

A en croire la presse anglaise, Manchester United a noté plusieurs noms sur sa short-list et notamment celui de Mauricio Pochettino, qui a l'avantage de connaître parfaitement le championnat anglais. Des discussions auraient été entamées ces dernières semaines, mais les dirigeants anglais auraient pris la décision de confier l'équipe à un autre coach. Comme le confirme David Ornstein, les Red Devils seraient proches d'un accord avec Erik Ten Hag, qui fait des merveilles à l'Ajax Amsterdam. « Manchester United a traversé un processus très approfondi depuis début février. Le club a voulu être clair sur la direction qu'il souhaitait prendre. Cela a été le cas. Ils se sont concentrés sur Erik ten Hag et Mauricio Pochettino , mais il semble que Ten Hag soit le candidat préféré. L'accord n'est pas encore conclu si je comprends bien, donc jusqu'à ce qu'il soit conclu, il y a beaucoup de débat et spéculation (...) Pochettino serait une option plus sûre d'après ce que nous avons vu de lui à Tottenham, mais Ten Hag est considéré comme le rendez-vous le plus excitant »a confié le journaliste de The Athletic dans un entretien accordé à Sky Sports .

