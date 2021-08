Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, le PSG remercie Leonardo !

Publié le 14 août 2021 à 4h15 par T.M.

Le PSG a frappé fort en accueillant Lionel Messi. Et cela est notamment en grande partie grâce à Leonardo.

Alors que le PSG avait déjà secoué la planète football à l’été 2017 avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, le club de la capitale a cette fois mis la barre encore plus haut puisque c’est le meilleur joueur du monde, le sextuple Ballon d’Or qui a posé ses valises à Paris : Lionel Messi. Profitant des mésaventures du FC Barcelone, le PSG a sauté sur l’occasion pour accueillir l’Argentin et malgré l’ampleur d’une telle opération, tout s’est fait en seulement quelques jours pour Messi. Merci Leonardo.

« Tu fais un travail fantastique pour le club »