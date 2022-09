Foot - Mercato - PSG

Pour le transfert de Kanté, Campos peut croire au miracle

Publié le 12 septembre 2022 à 22h30 par Jules Kutos-Bertin

Malgré les arrivées de Vitinha, Fabian Ruiz et Renato Sanches, le PSG est toujours en quête d’un milieu de terrain et cible N’Golo Kanté. En fin de contrat dans un an avec Chelsea, l’international français discute avec les dirigeants londoniens mais aucune offre n’est arrivée alors qu’il demande un contrat de trois ans. Dans le même temps, l’avenir de Jorginho pourrait relancer le mercato de Kanté.

Pour son premier mercato en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos a été très actif. Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler : voici les premiers noms ramenés par le Portugais au PSG. Un mercato intéressant sur le papier, même si certaines pistes n’ont pas abouti, c’est le cas notamment de l’épineux dossier Milan Skriniar. Mécontents du bilan global, Luis Campos et Christophe Galtier restent conscients que le PSG a un effectif compétitif pour atteindre tous ses objectifs.

Chelsea avance doucement pour Kanté

Pour autant, Luis Campos est déjà focalisé sur la suite. Le boss du recrutement est en quête d’un nouveau milieu de terrain et comme depuis un moment, c’est le nom de N’Golo Kanté qui revient au PSG. A un de la fin de son contrat avec Chelsea, l’international français discute avec les dirigeants londoniens concernant son avenir. Pendant ce temps, le PSG garde un œil sur la situation et est prêt à dégainer une offre.

Aucune offre n’est arrivée, la porte est ouverte pour le PSG

A en croire les informations de 90min , même si quelques discussions ont déjà eu lieu entre Chelsea et N’Golo Kanté, aucune offre n’aurait encore été faite. De son côté, le champion du monde 2018 est clair : il voudrait un contrat d’au moins trois saisons pour prolonger son bail avec Chelsea. Une condition qui ne devrait pas faire peur au PSG, alors que Chelsea tarde à passer à l’action…

Jorginho pourrait changer la donne