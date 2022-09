Foot - Mercato - PSG

Gros coup de froid pour Luis Campos avec N'Golo Kanté

A un an de la fin de son contrat avec Chelsea, N’Golo Kanté est toujours dans le viseur du PSG. S’il n’est pas pressé de quitter l’Angleterre et les Blues, l’international français aurait posé une condition claire pour prolonger : il veut un contrat de trois saisons minimum.

Mercato terminé ou pas, le PSG n’a pas fini ses emplettes. Malgré l’arrivée de Fabian Ruiz, Vitinha et Renato Sanches, Luis Campos aimerait attirer N’Golo Kanté. En dépit de ses blessures récurrentes, le joueur de Chelsea reste l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Le PSG en a bien conscience.

Même si le PSG est toujours intéressé par N’Golo Kanté, l’international français ne semble pas pressé de quitter Chelsea. Arrivé en Angleterre en 2015, Kanté brille sur les pelouses de Premier League et les Blues n’en veulent pas s’en séparer.

N'Golo Kante wants to retire at Chelsea. He deserves whatever he's asking. Proper legend 💙 👏🏼 pic.twitter.com/fK6u5FrVMJ