Mercato - PSG: Pour le transfert de cet indésirable, c'est imminent

Outre son recrutement, le PSG cherche également à vendre lors de ce mercato estival. Dans cette optique, plusieurs joueurs seraient menacés d’un transfert cet été, dont Idrissa Gueye. Le Sénégalais, qui n’est pas indiscutable dans la capitale, est régulièrement évoqué du côté d’Everton ces derniers jours. D’ailleurs, son retour en Premier League serait imminent.

Cet été, le PSG a prévu un grand ménage au sein de son effectif. Dans cette optique, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie lors de ce mercato estival, à commencer par les indésirables comme Julian Draxler, Ander Herrera, Rafinha, Georginio Wijnaldum ou encore Thilo Kehrer. Idrissa Gueye serait également concerné par cette opération dégraissage. En effet, depuis quelques jours, il est question d’un retour à Everton pour le Sénégalais. Et son transfert serait imminent.

Idrissa Gana Gueye’s in Merseyside in order to undergo medical tests and sign as new Everton player. Deal in place with Paris Saint-Germain, just final details to be resolved. 🚨🔵 #EFC @ElBobble Gueye has already accepted, waiting for final steps then here we go. pic.twitter.com/Lwxr8iWjh5