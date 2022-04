Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l’après-Pochettino, le Qatar a les idées claires !

Publié le 27 avril 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Sur la sellette au PSG, Mauricio Pochettino devrait prendre la porte cet été alors que les propriétaires qataris ont déjà coché trois noms pour prendre la succession de l’Argentin à Paris.

Clap de fin pour Mauricio Pochettino ? Bien qu’il dispose d’un contrat le liant au PSG jusqu’en juin 2023, il se pourrait que le technicien argentin ne passe pas l’été au Paris Saint-Germain. En effet, un licenciement lui pendrait au nez alors que différents profils seraient d’ores et déjà étudiés par les propriétaires qataris en marge du mercato estival afin de nommer au plus vite le potentiel successeur de Pochettino au poste d’entraîneur du PSG.

Trois profils étudiés pour oublier Pochettino !

Et comme le10sport.com vous l’a révélé le mardi 26 avril, Zinedine Zidane n’est pas l’unique option prise en considération par l’état-major parisien basé à Doha. En effet, et bien qu’il soit la priorité des propriétaires qataris, Zidane fait partie d’une short-list de trois entraîneurs avec Antonio Conte notamment. Pour ce qui est de l’identité du troisième profil en question, son nom n’a pas fuité, mais son cas est bel et bien discuté au Qatar. Reste à savoir qui de ces trois profils héritera de l’équipe première du PSG désormais.