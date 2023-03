Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c’est terminé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier, son avenir pose question, lui qui a laissé planer le doute après l’élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Néanmoins, le Real Madrid ne devrait pas se positionner cet été, il veut le faire venir gratuitement.

Comme toujours, Kylian Mbappé fait parler de lui. L’attaquant du PSG est l’un des rares à avoir été au niveau en Ligue des Champions et vu la nouvelle contre-performance du club de la capitale, son avenir pose question, lui qui est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024 (avec une option pour prolonger d’un an).

Mbappé sur le départ du PSG ?

« Si cette défaite va avoir une influence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra », déclarait la star du PSG après l’élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Le Real Madrid, ce n’est pas pour cet été