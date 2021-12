Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Haaland, le ton est donné !

Publié le 20 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG songe à Erling Braut Haaland pour l’été prochain, le Borussia Dortmund cultiverait le souhait de revoir l’indemnité de la clause libératoire.

En marge du prochain mercato estival, le Borussia Dortmund pourrait se retrouver contraint de céder Erling Braut Haaland et ce, bien que son contrat le lie au club de la Ruhr jusqu’en juin 2024. La cause ? La clause libératoire de 75M€ incluse dans son bail et qui sera effective à compter de l’été 2022. Comme le10sport.com vous l’a assuré en août dernier, la piste prioritaire du PSG pour oublier Kylian Mbappé n’est autre que l’international norvégien. Conscient de l’intérêt du PSG et des autres cadors européens, le Borussia Dortmund tenterait un ultime stratagème pour avoir la main mise sur l’opération.

Dortmund veut revoir les chiffres de l’opération