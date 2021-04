Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Donnarumma, Paris ne s’est pas fixé de limites…

Publié le 1 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Avant le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, le PSG aurait déjà tenté de recruter Gianluigi Donnarumma et ne se serait pas fixé de véritables limites à l’époque.

Depuis le retour à la tête de la direction sportive du PSG de Leonardo à l’été 2019, le nom de Gianluigi Donnarumma revient avec insistance à Paris. Et lors du prochain mercato, ça pourrait être le moment où jamais pour l’international italien qui voit son contrat prendre fin au Milan AC. Cependant, l’option Donnarumma aurait été prise en considération bien avant le retour de Leonardo au PSG.

« Une énorme maison pour sa famille et un énorme salaire de 12M€ par saison »