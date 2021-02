Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette nouvelle piste de Leonardo, ce sera 40M€ !

Publié le 21 février 2021 à 1h45 par Th.B.

En concurrence avec Liverpool pour le recrutement de Rodrigo De Paul selon les médias italiens, le PSG devrait au moins proposer 40M€ à l’Udinese pour l’international argentin.

Samedi, la presse transalpine a révélé un intérêt de Leonardo pour Rodrigo De Paul. Dans le cadre du mercato estival qui se profile, le directeur sportif du PSG envisagerait d’apporter des changements au sein de l’entrejeu parisien. Et l’option De Paul, international argentin évoluant à l’Udinese, serait prise en considération par le PSG à en croire TMW . Néanmoins, le club de la capitale ne serait pas seul dans ce dossier, puisque Liverpool aurait également des vues sur le milieu de terrain du club italien.

40M€ pour Rodrigo De Paul