Mercato - PSG : Pour ce gros transfert réclamé par Campos, il faudra lâcher plus de 100M€

En quête d’un attaquant de pointe pour épauler Kylian Mbappé, le PSG s’intéresse à Victor Osimhen. L’international nigérian continue d’impressionner avec Naples et son nom attise les convoitises en Europe. Cependant, pour s’offrir les services de l’ancien buteur du LOSC, le club napolitain demanderait plus de 100M€.

Ce n’est pas une nouveauté, le PSG a voulu faire venir un attaquant supplémentaire l’été dernier. Kylian Mbappé est généralement utilisé en position de numéro neuf, un poste auquel il brille mais qu’il n’apprécie guère. Résultat, Luis Campos devrait tenter de faire venir un buteur dès cet hiver, une piste se dégage même en Italie.

Après l’avoir fait venir au LOSC, Luis Campos voudrait attirer Victor Osimhen au PSG. Brillant avec Naples, l’international nigérian empile les buts et permet à son équipe de garder la tête en Serie A. Alors forcément, son nom circule dans plusieurs écuries européennes, dont le PSG.

Another goal for Victor Osimhen. He now has nine for Napoli in Serie A. Napoli won’t listen to offers in January. Osimhen very happy in Naples. Club value him well over €100m. Several EPL clubs keeping tabs for summer. Not an easy deal to pull off especially with Napoli flying. pic.twitter.com/DYBiGPATzk