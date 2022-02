Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba a pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 28 février 2022 à 14h10 par D.M.

Paul Pogba aurait pris la décision de ne pas étirer son bail avec Manchester United. En fin de contrat, le milieu de terrain est annoncé dans le viseur de la Juventus, mais aussi du PSG.

Présent à Manchester United depuis 2016, Paul Pogba est à un tournant de sa carrière. Lié au club anglais jusqu’en juin prochain, le milieu de terrain tricolore a le choix entre prolonger son bail ou changer d’air à la fin de cet exercice. Agé de 28 ans, le joueur préfère se concentrer sur le terrain et repousse les interrogations sur son avenir. Même s’il refuse de dévoiler sa décision aux médias, Pogba aurait déjà tranché selon les révélations de la presse italienne.

Pogba ne prolongera pas avec Manchester United